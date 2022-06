Ultime Notizie – Rischia la morte per colpo di calore, trapianto fegato lo salva (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la prima volta salvato con un trapianto di fegato per insufficienza epatica fulminante da ‘colpo di calore’. E’ accaduto nei giorni scorsi, all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove un paziente è stato sottoposto a intervento tre giorni dopo essere stato colpito da un colpo di calore patito tre giorni prima. L’uomo, 57 anni, corporatura da ex atleta corridore, residente nell’astigiano, era stato colto da malore nei pressi della sua abitazione, dove i soccorritori l’hanno rinvenuto riverso a terra, privo di sensi, vicino a un rogo di rovi e sterpaglie. La prima temperatura corporea rilevata è stata di 41 gradi, e le condizioni cliniche dell’uomo sono apparse critiche, da necessitare l’intubazione e il trasporto in elisoccorso in ospedale ad ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la prima voltato con undiper insufficienza epatica fulminante da ‘di’. E’ accaduto nei giorni scorsi, all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove un paziente è stato sottoposto a intervento tre giorni dopo essere stato colpito da undipatito tre giorni prima. L’uomo, 57 anni, corporatura da ex atleta corridore, residente nell’astigiano, era stato colto da malore nei pressi della sua abitazione, dove i soccorritori l’hanno rinvenuto riverso a terra, privo di sensi, vicino a un rogo di rovi e sterpaglie. La prima temperatura corporea rilevata è stata di 41 gradi, e le condizioni cliniche dell’uomo sono apparse critiche, da necessitare l’intubazione e il trasporto in elisoccorso in ospedale ad ...

