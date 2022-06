Ucraina | bombardamenti russi su Kharkiv | uccisi dieci civili e altri dieci feriti

Pubblicità

GiovaQuez : Draghi: 'Recenti bombardamenti russi hanno distrutto tra i più grandi terminali agricoli dell'Ucraina. La produzion… - GiovaQuez : Per Zakharova l'Ucraina è diventata una colonia dell'Occidente a forza di riceverne finanziamenti. Hanno preferito… - GiovaQuez : Salvini: 'Io lavoro perché la guerra finisca prima possibile ma dobbiamo tornare ad essere sovrani. Spero si siedan… - repos911 : RT @QuinziUgo: 14 missili su Odessa: 'nel mirino infrastrutture, condomini, un centro sportivo, stabilimenti produttivi. I russi vogliono c… - Agricolturabio1 : RT @QuinziUgo: 14 missili su Odessa: 'nel mirino infrastrutture, condomini, un centro sportivo, stabilimenti produttivi. I russi vogliono c… -

Il diplomatico ha aggiunto che l'uscita dei civili è complicata a causa dei continui... Il Washington Post ha scritto che c'è un secondo mercenario americano ucciso in. Secondo l'...... cercando allo stesso tempo di assestare nuovi colpi nel Mar Nero dopo icontro alcune piattaforme di trivellazione, che secondo l'nascondevano 'installazioni' militari, e le '...Guerra in Ucraina e stragi quotidiane. Dieci civili sono stati uccisi e altri dieci sono rimasti feriti nei bombardamenti russi della regione di Kharkiv. Lo riferisce il capo dell’amministrazione mili ...Donbass ancora bersaglio privilegiato dei bombardamenti russi. Colpite altre due città lasciate in macerie, come racconta Iryna Guley, giornalista corrispondente dall’Ucraina per Cusano Italia TV.