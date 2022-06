Siparietto in Aula, Fico interrompe Draghi per richiamare Sensi. E Di Maio esclama: "Vabbè, dai" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giugno 2022 Siparietto in Aula alla Camera in occasione delle comunicazioni del Presidente Draghi. Durante un applauso, Fico richiama il deputato Filippo Sensi: "Non batta le mani sul banco". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giugno 2022inalla Camera in occasione delle comunicazioni del Presidente. Durante un applauso,richiama il deputato Filippo: "Non batta le mani sul banco". ...

