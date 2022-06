Pubblicità

sportli26181512 : Rivendite, riscatti, clausole, cessioni: tutte le fonti di extra-budget per il Milan: Rivendite, riscatti, clausole… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Rivendite, riscatti, clausole, cessioni: tutte le fonti di extra-budget per il Milan - Gazzetta_it : Rivendite, riscatti, clausole, cessioni: tutte le fonti di extra-budget per il Milan -

Cinquanta milioni. Non è questa la cifra che i tifosi milanisti sognavano di leggere, quando si parla del mercato e delle manovre per potenziarsi ulteriormente, dopo la conquista dello scudetto. Ma ...Cinquanta milioni. Non è questa la cifra che i tifosi milanisti sognavano di leggere, quando si parla del mercato e delle manovre per potenziarsi ulteriormente, dopo la conquista dello scudetto. Ma ...Tiago Pinto è volato a Milano dopo un breve periodo di ferie in Portogallo. L’obiettivo è mettere a segno più cessioni possibili per eliminare gli esuberi dalla rosa ...La priorità della Salernitana è l’ingaggio del centravanti. Il club granata ha acceso i fari – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il ...