Perché occorre attenzione all'osso in caso di tumore della mammella (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando si scopre un tumore della mammella, inizia un percorso di cura. Chirurgia, radioterapia, farmaci specifici in base alle caratteristiche della cellula neoplastica. Il team che segue la donna integra al meglio queste ed altre opportunità terapeutiche, per dare la risposta mirata ad ogni paziente. Ma a volte, insita nelle stesse cure c'è anche la possibilità che ci siano effetti da monitorare, che vanno oltre al trattamento. È il caso ad esempio di ciò che può accadere, a fronte di specifiche terapie, alla salute delle ossa in chiave di possibile fragilità. È il messaggio che emerge dalla campagna "Ora pOSSO le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea", che prende in esame soprattutto gli effetti dei trattamenti ormonali mirati agli estrogeni sul metabolismo delle ossa.

