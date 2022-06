Non cessa il fuoco grillino contro Di Maio: deve lasciare il governo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una lunga riunione con i fedelissimi per cominciare a ragionare su come far ripartire il Movimento 5 Stelle dopo la scissione di ieri. Completamento delle nomine regionali, forum territoriali, la possibilità di un evento: al momento non c'è una iniziativa messa in campo (si dovrebbe realizzare in Sicilia) ma Conte - sottolineano fonti M5s - sta pianificando il rilancio, convinto che la separazione con il responsabile degli Esteri abbia chiarito la situazione. L'ex premier con i suoi non ha alzato i toni riguardo la decisione del ministro degli Esteri, si è limitato a ricordare con ironia che con una guerra in corso è stato capace di lavorare da tempo per abbandonare il Movimento. Del resto - osserva una fonte parlamentare - era già ormai dato come assodato l'addio di Di Maio. Lo stesso Grillo lo aveva ricordato ai suoi interlocutori l'ultima volta che era sceso a Roma. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una lunga riunione con i fedelissimi per cominciare a ragionare su come far ripartire il Movimento 5 Stelle dopo la scissione di ieri. Completamento delle nomine regionali, forum territoriali, la possibilità di un evento: al momento non c'è una iniziativa messa in campo (si dovrebbe realizzare in Sicilia) ma Conte - sottolineano fonti M5s - sta pianificando il rilancio, convinto che la separazione con il responsabile degli Esteri abbia chiarito la situazione. L'ex premier con i suoi non ha alzato i toni riguardo la decisione del ministro degli Esteri, si è limitato a ricordare con ironia che con una guerra in corso è stato capace di lavorare da tempo per abbandonare il Movimento. Del resto - osserva una fonte parlamentare - era già ormai dato come assodato l'addio di Di. Lo stesso Grillo lo aveva ricordato ai suoi interlocutori l'ultima volta che era sceso a Roma. ...

