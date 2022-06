Maturità 2022 | il particolare augurio di Salvini | “Pronti a copiare? Non si fa | non si dice…” E ai professori | “Lasciategliela godere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “? Non si fa, non siPerò domani quando escono le tracce sicuramente un’occhiata alla compagna o al compagno più in gamba…”. È ilauguri ai maturandi arrivato con una diretta su TikTok da Matteo. Parlando del tototema (“non so se abbiate avuto soffiate”), il leader della Lega dice i temi di attualità che secondo lui potrebbero uscire (qui le tracce uscite) e agli studenti del quinto superiore consiglia: “Godetevela, vi sembrerà di non ricordare nulla, vi starete riempendo di bigliettini, stando alle statistiche almeno uno studente su tre cercherà di…Non dico nulla perché non si può dare il cattivo esempio, però vi posso dire che questa è una notte che vi ricorderete per tutta la vita”. Dopo aver chiesto se i ragazzi sono ...