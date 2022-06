Manca personale: Easyjet riduce i voli estivi (Di mercoledì 22 giugno 2022) A causa della Mancanza di personale, soprattutto di terra, Easyjet, la prima compagnia aerea low-cost su scala europea, si trova costretta a ridurre i propri voli di almeno il 13% per la stagione estiva, nei mesi da giugno a settembre 2022. Una bella grana per tutti quei passeggeri che avevano già prenotato le vacanze, e che adesso devono fare i conti con “solo” l’87% delle tratte attive, un numero decisamente inferiore alle previsioni che contavano di riportare il traffico aereo ai livelli pre-pandemia, quando il 97% dei velivoli Easyjet solcava i cieli del Vecchio Continente. La drastica riduzione del personale, che oggi ha portato alla chiusura di diverse tratte aeree e non esclude disagi, ritardi o addirittura cancellazioni ulteriori su quelle ancora attive, ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 giugno 2022) A causa dellanza di, soprattutto di terra,, la prima compagnia aerea low-cost su scala europea, si trova costretta a ridurre i propridi almeno il 13% per la stagione estiva, nei mesi da giugno a settembre 2022. Una bella grana per tutti quei passeggeri che avevano già prenotato le vacanze, e che adesso devono fare i conti con “solo” l’87% delle tratte attive, un numero decisamente inferiore alle previsioni che contavano di riportare il traffico aereo ai livelli pre-pandemia, quando il 97% dei velisolcava i cieli del Vecchio Continente. La drastica riduzione del, che oggi ha portato alla chiusura di diverse tratte aeree e non esclude disagi, ritardi o addirittura cancellazioni ulteriori su quelle ancora attive, ...

