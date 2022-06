**M5S: con 51 'dimaiani', Lega primo gruppo a Camera** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sono ufficialmente 51 - dopo la comunicazione stamattina in aula del presidente Roberto Fico - i fuoriusciti dai 5 Stelle che con Luigi Di Maio hanno formato il nuovo gruppo 'Insieme per il futuro' a Montecitorio. La scissione toglie ai 5 Stelle di Giuseppe Conte il 'primato' di gruppo più numeroso. Ora è la Lega di Matteo Salvini la prima forza, in termini di numeri, alla Camera con 132 deputati. Seguono i 5 Stelle con 105, il Pd con 97, Forza Italia con 83, il Misto con 67. Il gruppo dei dimaiani diventa il sesto per consistenza numerica. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sono ufficialmente 51 - dopo la comunicazione stamattina in aula del presidente Roberto Fico - i fuoriusciti dai 5 Stelle che con Luigi Di Maio hanno formato il nuovo'Insieme per il futuro' a Montecitorio. La scissione toglie ai 5 Stelle di Giuseppe Conte il 'primato' dipiù numeroso. Ora è ladi Matteo Salvini la prima forza, in termini di numeri, alla Camera con 132 deputati. Seguono i 5 Stelle con 105, il Pd con 97, Forza Italia con 83, il Misto con 67. Ildeidiventa il sesto per consistenza numerica.

