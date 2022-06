Koulibaly: “Legame speciale con città e i tifosi. Futuro? Alcuni andranno via ma il Napoli lotterà per vincere” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il nome di Kalidou Koulibaly è uno dei più chiacchierati in casa Napoli. Il difensore ha il contratto in scadenza nel prossimo anno e per il momento manca ancora l’accordo per il rinnovo, nonostante la volontà di trattenerlo sia dell’allenatore Spalletti, sia di tutti i tifosi. Ha parlato a tutto tondo Koulibaly ai microfoni di BBC Sport Africa. Il senegalese ha detto la sua sia sulla stagione appena finita, con il rammarico per lo scudetto mancato, sia sul Futuro suo e della società azzurra. Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly Koulibaly: “C’è qualcosa di speciale fra me e i tifosi del Napoli” Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Futuro? “Perderemo anche ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il nome di Kalidouè uno dei più chiacchierati in casa. Il difensore ha il contratto in scadenza nel prossimo anno e per il momento manca ancora l’accordo per il rinnovo, nonostante la volontà di trattenerlo sia dell’allenatore Spalletti, sia di tutti i. Ha parlato a tutto tondoai microfoni di BBC Sport Africa. Il senegalese ha detto la sua sia sulla stagione appena finita, con il rammarico per lo scudetto mancato, sia sulsuo e della società azzurra. Foto: Getty Images- Kalidou: “C’è qualcosa difra me e idel” Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:? “Perderemo anche ...

