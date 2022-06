“Irréductible”, a Parigi il remake francese di Quo Vado di Checco Zalone: la clip in anteprima (Di mercoledì 22 giugno 2022) È già uno dei titoli più attesi del 2022 “Irréductible”, il remake francese del campione di incassi “Quo Vado” di Checco Zalone, diretto e interpretato da Jerome Commandeur. Il film – prodotto da Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi per Medset (filiale francesce di Taodue film – Mediaset Group) con SND – ha già vinto il prestigioso Grand Prix della 25s/a edizione del Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez lo scorso gennaio. Alla première di “Irréductible”, che si è tenuta lunedì 20 giugno nel cinema di Parigi Le Grand Rex alla presenza di tutto il cast francese e di numerose personalità della città, presenti anche i produttori italiani, Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi che hanno così commentato: “Il cinema italiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) È già uno dei titoli più attesi del 2022 “”, ildel campione di incassi “Quo” di, diretto e interpretato da Jerome Commandeur. Il film – prodotto da Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi per Medset (filiale francesce di Taodue film – Mediaset Group) con SND – ha già vinto il prestigioso Grand Prix della 25s/a edizione del Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez lo scorso gennaio. Alla première di “”, che si è tenuta lunedì 20 giugno nel cinema diLe Grand Rex alla presenza di tutto il caste di numerose personalità della città, presenti anche i produttori italiani, Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi che hanno così commentato: “Il cinema italiano ...

