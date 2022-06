Femminicidio | 50 donne uccise in Italia in meno di 6 mesi

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è ancora finito il mese di giugno, la prima metà dell'anno, e già sono state50nel nostro paese. Più di metà hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex

Pubblicità

madiacinzia2 : RT @avantibionda: La Politica ha i suoi tempi, dicono (che poi chissà quanto di “questi tempi” dipende da volontà o svogliatezza di chi la… - berth_al : @Stefanialove_of Purtroppo,e lo sottolineo mille volte, servirebbero pene più severe e certe. Probabilmente i femmi… - BonturiAndrea : RT @avantibionda: La Politica ha i suoi tempi, dicono (che poi chissà quanto di “questi tempi” dipende da volontà o svogliatezza di chi la… - Gb76709174 : RT @avantibionda: La Politica ha i suoi tempi, dicono (che poi chissà quanto di “questi tempi” dipende da volontà o svogliatezza di chi la… - RettaroliS : RT @Ciccillas: Le morti sul lavoro sono colpa dei lavoratori. La crisi climatica è colpa degli ambientalisti. Il femminicidio è colpa delle… -

Non è ancora finito il mese di giugno, la prima metà dell'anno, e già sono state uccise 50 donne nel nostro paese. Più di metà hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex ...Prima di essere orfani di femminicidio, questi figli hanno assistito alla violenza del padre verso la madre, l’hanno subita a loro volta, e hanno vissuto in una situazione di tensione e paura costante ...