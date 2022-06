Esami di maturità: Verga, Pascoli e le altre tracce Prima prova scritta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Martino Abbracciavento: Partiti oggi, in tutta Italia, gli Esami di maturità, più di 500mila studenti, hanno affrontato la Prima prova scritta di italiano. In Puglia gli studenti impegnati con la prova di maturità sono 38321. Sette le tracce proposte, precisamente: • Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano: Una poesia di Pascoli “La via ferrata” e una novella di Giovanni Verga “Nedda, Bozzetto siciliano”; • Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo: un testo di Liliana Segre e Gherardo Colombo intitolato “La sola colpa di essere nati”, il testo “Musicofilia” di Oliver Sacks, in cui si chiede un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani, e un ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Martino Abbracciavento: Partiti oggi, in tutta Italia, glidi, più di 500mila studenti, hanno affrontato ladi italiano. In Puglia gli studenti impegnati con ladisono 38321. Sette leproposte, precisamente: • Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano: Una poesia di“La via ferrata” e una novella di Giovanni“Nedda, Bozzetto siciliano”; • Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo: un testo di Liliana Segre e Gherardo Colombo intitolato “La sola colpa di essere nati”, il testo “Musicofilia” di Oliver Sacks, in cui si chiede un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani, e un ...

