Enrico Letta auto - ironico sul caos M5s | ' Anche noi abbiamo una certa esperienza di scissioni'

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Campo largo in frantumi? 'Noiunadi, ma non solo la sinistra,il mondo democristiano. Tutto ciò che ha fatto nascere il Pd ha alle spalle storie di...

Tommasi ha disertato quando sono venutie Giuseppe Conte , per non farsi appuntare bandierine di partito sul petto. Preferisce centinaia di magliette gialle che lo accompagnano e che ...... è una buona notizia per l'Italia ed è segno che il governo ha lavorato bene" ha detto il segretario del Pdal suo arrivo al prevertice dei socialisti europei. Consigli24 I migliori ..."A noi manca la politica vera"; "c'è bisogno della Politica, quella con la P maiuscola" chiedono i Giovani imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno invitato i leader di partito ...L'UE avvia un percorso di allargamento grazie alle adesioni prospettate e richieste ufficialmente da parte di vari paesi dell'est Europa.