Divorzio Conte-Di Maio | l’ultimo teatrino dei 5 stelle

(Di mercoledì 22 giugno 2022)bluff del Movimento Cinqueè andato in scena ieri, in una torrida giornata romana. Una farsa che mette idealmente fine ad una legislatura voltasi all’insegna del partito più trasformista e opportunistico che la politica italiana, e forse non solo italiana, abbia mai conosciuto. Nato per combattere la Casta, non solo il Movimento si è trasformato a sua volta in Casta (questo già lo avevamo visto) ma lo ha fatto con una rapidità e una sfacciataggine a dir poco impressionante: i nobili ideali, le parole di battaglia, gli obiettivi inderogabili, tutto si è dimostrato svendibile e commerciabile, negoziabile, per un qualsiasi puntino o strapuntino di potere. E il potere per il potere è stato il senso e la ratio anche di quest’ultimo atto. Non crediate che la partita si sia giocata su Putin, l’Ucraina, l’invio di armi, ecc. ecc.. Tutto questo ...