Damiano dei Maneskin irriconoscibile | ecco come si è presentato sul palco

I Maneskin sono sulla cresta dell'onda e il loro successo è sempre più in ascesa. Damiano compare sul palco così I Maneskin sono uno di quei gruppi musicali che hanno fatto molto parlare anche per i vari outfit con i quali si presentano sui palchi dove si esibiscono. Una band romana che riesce a far scatenare tutti i presenti proprio grazie i loro testi rock e alle loro canzoni di grandissimo successo. Non molto tempo fa li abbiamo visti esibirsi sul palco del pink pop Festival, un evento tenutosi in Olanda e che ogni anno celebra la musica rock. È stata questa per loro l'ennesima occasione per far parlare tutti, al punto che è stato lo stesso Damiano a condividere tramite un post sul suo profilo Facebook un commento. "Paesi Bassi ci siamo letteralmente Spogliati di tutto ...

