Conte s’indigna, s’impegna, ma può solo gettare la spugna (come sempre) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il viale del tramonto di Giuseppe Conte, ormai inesorabile, è punteggiato da innumerevoli penultimatum, tutti puntualmente falliti, e non solo: quando la tempesta si avvicina ecco l’abbandono della zattera del Movimento 5 stelle da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dei suoi seguaci che hanno rotto il cordone ombelicale e che andranno a fondare i gruppi parlamentari “Insieme per il futuro” – non un granché – si parla di una cinquantina tra deputati e senatori, forse più. Certo il clima durante la comunicazione pubblica della scissione è parso molto su di giri. Fa effetto sentire Di Maio teorizzare ora che uno non vale un altro, rovesciamento siderale del mitico uno vale uno che fece tanta fortuna ai bei tempi, fa effetto sentire che non ci sarà più odio e addirittura evocare David Sassoli che faceva parte – Di Maio dixit – del «partito di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il viale del tramonto di Giuseppe, ormai inesorabile, è punteggiato da innumerevoli penultimatum, tutti puntualmente falliti, e non: quando la tempesta si avvicina ecco l’abbandono della zattera del Movimento 5 stelle da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dei suoi seguaci che hanno rotto il cordone ombelicale e che andranno a fondare i gruppi parlamentari “Insieme per il futuro” – non un granché – si parla di una cinquantina tra deputati e senatori, forse più. Certo il clima durante la comunicazione pubblica della scissione è parso molto su di giri. Fa effetto sentire Di Maio teorizzare ora che uno non vale un altro, rovesciamento siderale del mitico uno vale uno che fece tanta fortuna ai bei tempi, fa effetto sentire che non ci sarà più odio e addirittura evocare David Sassoli che faceva parte – Di Maio dixit – del «partito di ...

elvise1657 : RT @Pinucci63757977: Dedicato a quel gran frescone in mala fede di @PetrazzuoloF con la fissa di Renzi che non s'indigna per quel che i suo… - Pierpao83699717 : RT @Pinucci63757977: Dedicato a quel gran frescone in mala fede di @PetrazzuoloF con la fissa di Renzi che non s'indigna per quel che i suo… - Pinucci63757977 : Dedicato a quel gran frescone in mala fede di @PetrazzuoloF con la fissa di Renzi che non s'indigna per quel che i… - tonyeldoret : RT @Pinucci63757977: A #coffeebreak s'indigna Pedullà perchè definito'organico al m5s',lui dice di essere'indipendente':Tanuzzo è padre e p… - Faggio4 : RT @Pinucci63757977: A #coffeebreak s'indigna Pedullà perchè definito'organico al m5s',lui dice di essere'indipendente':Tanuzzo è padre e p… -

Giuseppe Conte, finto grillino, vero paraculo Ora Giuseppe Conte è all'apoteosi della sbandata per le elite. In un post su fb s'indigna perché "la Lega ha votato per un innalzamento del tetto del contante", venendo meno al "cashback, la ... Linkiesta.it Ora Giuseppeè all'apoteosi della sbandata per le elite. In un post su fbperché "la Lega ha votato per un innalzamento del tetto del contante", venendo meno al "cashback, la ... Conte s’indigna, s’impegna, ma può solo gettare la spugna (come sempre)