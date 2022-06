Borussia Dortmund | accordo con l’Ajax per Haller | le cifre

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilha trovato l’conper. Sarà l’attaccante ivoriano l’erede di Haaland Dopo Adeyemi, ilè pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato in attacco. Come riportato dal Telegraaf, infatti, il club giallonero avrebbe trovato l’conper Sebastien. Tedeschi e olandesi avrebbero chiuso per una cifra intorno ai 31 milioni di base fissa più 4 milioni di bonus, mentre l’ivoriano firmerà un contratto di 4 anni. Sarà così l’ex West Ham l’erede di Haaland. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Borussia Dortmund, in arrivo dall'Ajax c'è Haller. Nei mesi scorsi era stato accostato al Milan: Con tutta probabil… - Mario_Luthor : @AlfredoPedulla Invece di smuoversi per chiedere spiegazioni alla società del perchè ogni anno dobbiamo vendere un… - futbolfrances_ : Fabrizio Romano confirma traspaso de Sébastien Haller al Borussia Dortmund - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Ecco Witsel, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Ecco Witsel, il centrocampista arriva dal Borussia Dortmund -

Il 30 giugno prossimo il belga si libererà a parametro zero dale poi volerà in Spagna per firmare un nuovo contratto con i 'Colchoneros'. Witsel negli ultimi due anni è stato a un ...... restano il Bayern Monaco e il Paris Saint - Germain come probabili punti di approdo del francese che arrivò a Barcellona dalin cambio di 105 milioni, più 40 di bonus. Adesso il ...L'Atletico Madrid si rinforza a centrocampo. Il Mundo Deportivo, ma anche altri media spagnoli, danno notizia dell'arrivo di Axel Witsel alla corte del 'Cholo' Diego Simeone. (ANSA) ...Il bomber era stato accostato al Milan da alcune settimane ma andrà al Borussia Dortmund per 35 milioni più bonus. Sebastian Haller andrà al Borussia Dortmund. Come riporta la redazione di ...