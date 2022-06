VIDEO Cassano, tackle su Van Basten: “Fallito da allenatore e spara ca**te su Messi” (Di martedì 21 giugno 2022) Continuano a far discutere gli interventi di Cassano alla Bobo Tv. Stavolta si scaglia contro Van Basten per alcuni giudizi su Messi: guarda il VIDEO Leggi su mediagol (Di martedì 21 giugno 2022) Continuano a far discutere gli interventi dialla Bobo Tv. Stavolta si scaglia contro Vanper alcuni giudizi su: guarda il

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Cassano, tackle su Van Basten: “Fallito da allenatore e spara ca**te su Messi” - Mediagol : VIDEO Cassano, tackle su Van Basten: “Fallito da allenatore e spara ca**te su Messi” - arsvare : RT @arsvare: Song Joong-ki as Vincenzo Cassano in Vincenzo (2021) #joongki #vincenzo - arsvare : Song Joong-ki as Vincenzo Cassano in Vincenzo (2021) #joongki #vincenzo - fcin1908it : VIDEO / Cassano: “Lukaku in Europa e in Premier non la ‘ciapa’ mai” -