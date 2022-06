(Di martedì 21 giugno 2022) Draghi: sostegno a Kiev come chiesto dal Parlamento M5s si spacca, DI Maio raccoglie firme per nuovo partito Siccità: campi centrali all'asciutto. Il nord più colpito Covid, allarme di Parisi: non è ...

Draghi: sostegno a Kiev come chiesto dal Parlamento M5s si spacca, DI Maio raccoglie firme per nuovo partito Siccità: campi centrali all'asciutto. Il nord più colpito Covid, allarme di Parisi: non è ...Armi a Kiev Vertice governo - maggioranza, M5s diviso Da oggi Consiglio europeo su adesione dell'Ucraina Francia: Macron perde maggioranza, trionfa Le Pen Emergenza siccità: Po mai così basso da 70 ... TgLa7d del 21 giugno 2022 Altro femminicidio, questa volta in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni è stata uccisa la scorsa notte a Novoli, comune a nord del capoluogo salentino. La donna è stata assassinata, con un coltel ...Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4581 non rispo ...