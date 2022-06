(Di martedì 21 giugno 2022) . L’ex attaccante della Juve in panchina Carlosè diventato il nuovodelCentral. L’annuncioè arrivato direttamente dal club argentino con una nota condivisa via Twitter. L’ex attaccante argentino ha firmato un contratto annuale e nel suo staff avrà Carlos Retegui. L’Apache aveva annunciato l’addio al calcio giocato pochi giorni fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Carlossarà il nuovo allenatore del Rosario Central . La bomba arriva da Diario Olé. L'ex Juve aveva appena annunciato l' addio al calcio ma ha subito trovato il modo di restare nel giro. Andrà a ...Una situazione chead avere del paradossale, e che divide i tifosi della Juventus : da un ... 'questo è capace di decidere uno Juventus - Inter da solo è a livello dibenfica real united ... Tevez inizia la carriera da allenatore, UFFICIALE: è il tecnico del Rosario L'ex calciatore della Juve inizia la propria carriera di allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato: ha firmato un contratto di un anno.Carlitos Tevez è pronto per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. Perché l'Apache è pronto ad accettare la corte del Rosario Central, ma come allenatore.