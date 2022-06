Siccità: ordinanze contro lo spreco d’acqua, ma niente multe a chi non le rispetta (Di martedì 21 giugno 2022) Quasi tutti i Comuni hanno accolto la richiesta di Uniacque nell’emettere ordinanze contro gli sprechi d’acqua: 25, in particolare, sono i paesi bergamaschi ai quali la società del servizio idrico integrato ha rivolto il suo invito, la maggior parte concentrati tra le valli Brembana e Imagna. Il contenuto dei singoli provvedimenti può variare nella forma (il consiglio è di leggersi l’ordinanza del proprio comune) ma la sostanza è sempre quella, ovvero: divieto di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico. E quindi per riempire piscine, lavare piazzali e veicoli privati, innaffiare orti, giardini, campi sportivi. In una Lombardia che va verso lo stato di emergenza per Siccità (anche se “per ora non si parla di razionamenti dell’acqua per uso civile”, ha detto il governatore Attilio Fontana), ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) Quasi tutti i Comuni hanno accolto la richiesta di Uniacque nell’emetteregli sprechi: 25, in particolare, sono i paesi bergamaschi ai quali la società del servizio idrico integrato ha rivolto il suo invito, la maggior parte concentrati tra le valli Brembana e Imagna. Il contenuto dei singoli provvedimenti può variare nella forma (il consiglio è di leggersi l’ordinanza del proprio comune) ma la sostanza è sempre quella, ovvero: divieto di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico. E quindi per riempire piscine, lavare piazzali e veicoli privati, innaffiare orti, giardini, campi sportivi. In una Lombardia che va verso lo stato di emergenza per(anche se “per ora non si parla di razionamenti dell’acqua per uso civile”, ha detto il governatore Attilio Fontana), ...

