Serie A, De Zerbi: “Prossima stagione anomala, non è detto che vincano le favorite” (Di martedì 21 giugno 2022) “La Prossima stagione sarà doppia. Nel senso che si giocherà la prima parte fino alla metà di novembre, poi ci sarà la sosta per il mondiale in Qatar, e quindi, dopo un periodo di riposo, a gennaio si riprenderà e si arriverà dritti fino al gran finale. Si dovranno effettuare due preparazioni, anche se il lavoro atletico non è più come una volta; ci sono allenamenti personalizzati e da questo punto di vista si è molto progredito. La cosa fondamentale è avere il riposo dopo la lunga tirata fino alla metà di novembre, perché il riposo è allenante. Pensate che con lo Shakhtar Donetsk, nella passata stagione, abbiamo disputato 31 partite da agosto a metà dicembre. Una stagione spezzata a metà potrà aiutare lo spettacolo e consentire ai giocatori di avere il recupero necessario per esprimersi al meglio. Ma occhio alle ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) “Lasarà doppia. Nel senso che si giocherà la prima parte fino alla metà di novembre, poi ci sarà la sosta per il mondiale in Qatar, e quindi, dopo un periodo di riposo, a gennaio si riprenderà e si arriverà dritti fino al gran finale. Si dovranno effettuare due preparazioni, anche se il lavoro atletico non è più come una volta; ci sono allenamenti personalizzati e da questo punto di vista si è molto progredito. La cosa fondamentale è avere il riposo dopo la lunga tirata fino alla metà di novembre, perché il riposo è allenante. Pensate che con lo Shakhtar Donetsk, nella passata, abbiamo disputato 31 partite da agosto a metà dicembre. Unaspezzata a metà potrà aiutare lo spettacolo e consentire ai giocatori di avere il recupero necessario per esprimersi al meglio. Ma occhio alle ...

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : De Zerbi analizza: 'Due preparazioni atletiche per la prossima Serie A. La stagione a metà potrà aiutare lo spettac… - LazioNews_24 : #SerieA, l’analisi di #DeZerbi: «Il prossimo sarà un torneo particolare» - sassuolonews : De Zerbi: 'La prossima Serie A non sarà una, saranno due' - Ftbnews24 : Serie A, De Zerbi sulla nuova stagione: “Campionato a metà, il riposo sarà allenante” #SerieA - cn1926it : #DeZerbi: “La #SerieA spezzata a metà per il #Mondiale può aiutare lo spettacolo” -