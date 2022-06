Scissione M5S, Di Maio sale al Colle da Mattarella. Salvini infierisce: «Il ministro ora chi rappresenta?» (Di martedì 21 giugno 2022) Al termine di una giornata quanto mai complicata, Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce dell’imminente addio al M5S, prima di formalizzarlo in una conferenza stampa convocata per le 21.15. Poco prima Mario Draghi aveva spiegato di non essere preoccupato per la tenuta del governo: «No», ha risposto ai cronisti che lo interrogavano sul punto, dopo aver superato lo scoglio della risoluzione di maggioranza sulle sue comunicazioni in merito all’Ucraina. Prima di entrare in Aula il premier era stato meno risoluto: «Non lo so, vediamo, vediamo…». Eppure, tra quel prima e questo dopo, il terremoto della Scissione del M5S, per quanto non ancora ufficializzata, si era già consumato, con tanto di avvio della raccolta di firme per la formazione di gruppi che fanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Al termine di una giornata quanto mai complicata, Luigi Diè salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio, alla luce dell’imminente addio al M5S, prima di formalizzarlo in una conferenza stampa convocata per le 21.15. Poco prima Mario Draghi aveva spiegato di non essere preoccupato per la tenuta del governo: «No», ha risposto ai cronisti che lo interrogavano sul punto, dopo aver superato lo scoglio della risoluzione di maggioranza sulle sue comunicazioni in merito all’Ucraina. Prima di entrare in Aula il premier era stato meno risoluto: «Non lo so, vediamo, vediamo…». Eppure, tra quel prima e questo dopo, il terremoto delladel M5S, per quanto non ancora ufficializzata, si era già consumato, con tanto di avvio della raccolta di firme per la formazione di gruppi che fanno ...

