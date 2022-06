Santillana | «Scoprii dai giornali di avere un rene solo Per allenare devi essere ingiusto | non hai scelta»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 giugno 2022) El Mundo intervista Carlos Alonsocentravanti del Real Madrid anni 70 e 80, celebre per la sua elevazione e i suoi gol di testa. In tutto ha segnato 290 reti col Madrid anche se lui ne conta 352. Ricordo con particolare affetto il quinto gol contro il Derby County nel ’75, in Coppa Uefa. Avevamo perso lì 4-1 e vinto 5-1 ai supplementari al Bernabeu. Segnai il gol decisivo, fu molto bello, compare sempre quando si parla della storia del club. Vicente Del Bosque mi passò il pallone, io controllai col petto, feci un sombrero al difensore e segnai al volo di sinistro. Senza esagerare, c’erano 120.000 persone allo stadio ed è stata una sensazione incomparabile e meravigliosa. Quando hai quel dono (il colpo di testa), è difficile apprezzarlo. Sapevo dove stava andando la palla, saltavo un istante prima dell’avversario, rimanevo in aria per un po’ e giravo il ...