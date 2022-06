Politano multato dal Napoli: Il retroscena (Di martedì 21 giugno 2022) Politano multato dal Napoli per un’intervista non autorizzata. Il calciatore potrebbe salutare il club azzurro. Matteo Politano è stato multato dal Napoli. Secondo quanto rivela il Corriere dello sport alla base della decisione ci sarebbe un’intervista non autorizzata nella quale ha alimentato i dubbi sul suo futuro. «Quando tornerò mi incontrerò col mio procuratore e con la società e decideremo cosa fare». Politano aveva parlato in un locale di Formentera, dov’è in vacanza dopo la fine degli impegni con l’Italia di Mancini, confermando la volontà di partire per avere più spazio. La Ssc Napoli, come da regolamento interno per tutti i tesserati, provvederà alla multa. Politano non aveva avuto l’autorizzazione per rilasciare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022)dalper un’intervista non autorizzata. Il calciatore potrebbe salutare il club azzurro. Matteoè statodal. Secondo quanto rivela il Corriere dello sport alla base della decisione ci sarebbe un’intervista non autorizzata nella quale ha alimentato i dubbi sul suo futuro. «Quando tornerò mi incontrerò col mio procuratore e con la società e decideremo cosa fare».aveva parlato in un locale di Formentera, dov’è in vacanza dopo la fine degli impegni con l’Italia di Mancini, confermando la volontà di partire per avere più spazio. La Ssc, come da regolamento interno per tutti i tesserati, provvederà alla multa.non aveva avuto l’autorizzazione per rilasciare ...

Pubblicità

napolipiucom : Politano multato dal Napoli: Il retroscena #napoli #politano #ForzaNapoliSempre - CorSport : #Napoli, #Politano multato per l'intervista non autorizzata ?? - sscalcionapoli1 : CdS – Politano multato: intervista può avere peso nel rapporto con società - NapoliAddict : Napoli, Politano multato per l'intervista non autorizzata #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corriere dello… - sportli26181512 : #Napoli, #Politano multato per l'intervista non autorizzata: L'episodio può avere un peso sui rapporti tra il club… -