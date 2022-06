Napoli, Aurelio De Laurentiis nei guai: indagato per falso in bilancio (Di martedì 21 giugno 2022) Il numero uno del Napoli è stato inserito nel registro degli indagati guai per Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli Calcio. Il Presidente del club di serie è nel registro indagati con l’ipotesi di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen, dell’estate del 2020. Da tempo ci sono rumors sulla vicenda del passaggio del nigeriano del Lille al Napoli. La Produra federale da tempo indaga con la giustizia sportiva che ha assolto però sia il club che De Laurentiis. La Guardia di Finanza ha però sequestrato i documenti relativi all’acquisto di Osimhen. Ora, nel registro indagati ci sono oltre De Laurentis anche i membri del CdA del club azzurro. Quindi i figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, la moglie Jacqueline ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022) Il numero uno delè stato inserito nel registro degli indagatiperDe, numero uno delCalcio. Il Presidente del club di serie è nel registro indagati con l’ipotesi diinper l’acquisto di Victor Osimhen, dell’estate del 2020. Da tempo ci sono rumors sulla vicenda del passaggio del nigeriano del Lille al. La Produra federale da tempo indaga con la giustizia sportiva che ha assolto però sia il club che De. La Guardia di Finanza ha però sequestrato i documenti relativi all’acquisto di Osimhen. Ora, nel registro indagati ci sono oltre De Laurentis anche i membri del CdA del club azzurro. Quindi i figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, la moglie Jacqueline ...

