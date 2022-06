Milan, Capsule Collection per i 60 anni dei Rolling Stones | VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Il Milan lancia una speciale Capsule Collection dedicata ai Rolling Stones in occasione del concerto di questa sera a San Siro. È l'unica tappa italiana del tour europeo che celebra i 60 anni della band. Il VIDEO del nostro inviato Stefano Bressi. Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Illancia una specialededicata aiin occasione del concerto di questa sera a San Siro. È l'unica tappa italiana del tour europeo che celebra i 60della band. Ildel nostro inviato Stefano Bressi.

Pubblicità

pbrex668 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, una Capsule Collection per i 60 anni dei @RollingStones - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RollingStones #ACMilan… - infoitcultura : Milan, disponibile ora la capsule collection per i 60 anni dei Rolling Stones - RadioDueLaghi : In occasione del concerto di San Siro di questa sera, AC Milan lancia la speciale capsule collection 'AC Milan x Th… - Biagio_Effe : RT @stevevicrn: Il Milan lancia una speciale capsule collection in occasione del concerto dei Rolling Stones che si terrà questa sera a S… - MiTomorrow : Una speciale capsule collection rossonera per la band indiavolata ?? #milano #rollingstones #Milan -