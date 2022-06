Mentre uccideva Elena, Martina guardava dall’altra parte. Il GIP: nella Patti nessun pentimento (Di martedì 21 giugno 2022) Quando a Martina Patti viene chiesto di ricordare di quel pomeriggio, del pomeriggio in cui ha ucciso la sua bambina, sua figlia Elena di soli 5 anni, la donna si trincera dietro dei “non ricordo”. Ha più volte detto di non aver avuto contezza di se, di non sapere che cosa le stesse succedendo. Ma intanto tutti si chiedono come sia stato possibile per una madre, colpire più volte una figlia con un coltello, poi usare anche una zappa per seppellirla e prima ancora metterla in dei sacchi della spazzatura. Alle domande degli inquirenti, provando a dare una spiegazione, la donna avrebbe risposto che, Mentre uccideva la sua bambina, ha provato a non guardare e per questo si sarebbe voltata: «Perché ero girata e non volevo guardare». Il gip Daniela Monaco Crea prova a immaginare quello che è successo nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Quando aviene chiesto di ricordare di quel pomeriggio, del pomeriggio in cui ha ucciso la sua bambina, sua figliadi soli 5 anni, la donna si trincera dietro dei “non ricordo”. Ha più volte detto di non aver avuto contezza di se, di non sapere che cosa le stesse succedendo. Ma intanto tutti si chiedono come sia stato possibile per una madre, colpire più volte una figlia con un coltello, poi usare anche una zappa per seppellirla e prima ancora metterla in dei sacchi della spazzatura. Alle domande degli inquirenti, provando a dare una spiegazione, la donna avrebbe risposto che,la sua bambina, ha provato a non guardare e per questo si sarebbe voltata: «Perché ero girata e non volevo guardare». Il gip Daniela Monaco Crea prova a immaginare quello che è successo nel ...

Smile_Giulia23 : RT @Ikaro_san: Elena del Pozzo è stata uccisa dalla 'madre' con 11 coltellate alla schiena ed al collo. La bambina non è morta subito, qui… - Ikaro_san : Elena del Pozzo è stata uccisa dalla 'madre' con 11 coltellate alla schiena ed al collo. La bambina non è morta su… - CedroneBruno : RT @DmitryEvic: @Nadia97024918 Prese a scarpate un noto Presidente Americano che uccideva i bambini in Iraq mentre le NU ridevano. - DmitryEvic : @Nadia97024918 Prese a scarpate un noto Presidente Americano che uccideva i bambini in Iraq mentre le NU ridevano. - MaterTenebraru1 : RT @CiaoGrosso: @HuffPostItalia Sua figlia invece era perfettamente calata nella realtà mentre la madre la uccideva! Il dolore richiama vel… -