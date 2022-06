“Mattino 5”, omicidio Elena Del Pozzo: i nuovi elementi emersi mettono i brividi (Di martedì 21 giugno 2022) Per gli inquirenti la piccola Elena del Pozzo è stata vittima di un gesto criminoso, premeditato e studiato dalla madre Martina Patti prima ancora di prenderla all’asilo. La bambina di quasi 5 anni è stata brutalmente uccisa il 13 Giugno 2022 e domani 22 Giugno 2022 la comunità le darà l’ultimo saluto. I suoi funerali si volgeranno alle 17.00 del pomeriggio. Durante l’ultima puntata di Mattino 5 si è tornati a parlare dell’omicidio di Elena Del Pozzo: i nuovi elementi emersi sono da brividi.



