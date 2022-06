Manutenzione della piscina: abbattere i costi con le coperture (Di martedì 21 giugno 2022) Per gestire una piscina privata bisogna considerare i costi di Manutenzione, spese che bisogna inevitabilmente affrontare per mantenere la vasca e l’acqua sempre pulite e in perfette condizioni. D’altronde, le piscine richiedono attenzioni e cure costanti, con attività da svolgere quotidianamente come la pulizia dell’acqua. Tra le spese di Manutenzione bisogna tenere conto dei costi per l’acqua, sia per il riempimento iniziale che per i rabbocchi e le sostituzioni ogni due anni, le spese legate al sistema di filtraggio, ai trattamenti con il cloro e i ricambi dei filtri. Inoltre, bisogna conteggiare anche i costi inerenti l’acquisto di prodotti e dispositivi per la pulizia della vasca, come il robot per la piscina, il retino e le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Per gestire unaprivata bisogna considerare idi, spese che bisogna inevitabilmente affrontare per mantenere la vasca e l’acqua sempre pulite e in perfette condizioni. D’altronde, le piscine richiedono attenzioni e cure costanti, con attività da svolgere quotidianamente come la pulizia dell’acqua. Tra le spese dibisogna tenere conto deiper l’acqua, sia per il riempimento iniziale che per i rabbocchi e le sostituzioni ogni due anni, le spese legate al sistema di filtraggio, ai trattamenti con il cloro e i ricambi dei filtri. Inoltre, bisogna conteggiare anche iinerenti l’acquisto di prodotti e dispositivi per la puliziavasca, come il robot per la, il retino e le ...

