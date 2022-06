Lorenzo Jovanotti torna con un nuovo singolo “Sensibile all’estate” | I dettagli (Di martedì 21 giugno 2022) Lorenzo Jovanotti torna con un nuovo singolo dal titolo “Sensibile all’estate”: ecco tutti i dettagli I LOVE YOU BABY, Disco di Platino e ancora ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming, è uscita dappertutto il 21 marzo per l’equinozio di primavera. Per il solstizio del 21 giugno Lorenzo Jovanotti è Sensibile all’estate. Arriva proprio oggi, nel primo giorno d’estate, in radio e su tutte le piattaforme digitaliper Capitol Records Italy un nuovo singolo, nuova puntata del DISCO DEL SOLE che si arricchisce così di un’altra stagione musicale, continuando a scorrere in un flusso di brani costante che vanno pian piano a comporre il disco ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022)con undal titolo “”: ecco tutti iI LOVE YOU BABY, Disco di Platino e ancora ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming, è uscita dappertutto il 21 marzo per l’equinozio di primavera. Per il solstizio del 21 giugno. Arriva proprio oggi, nel primo giorno d’estate, in radio e su tutte le piattaforme digitaliper Capitol Records Italy un, nuova puntata del DISCO DEL SOLE che si arricchisce così di un’altra stagione musicale, continuando a scorrere in un flusso di brani costante che vanno pian piano a comporre il disco ...

Pubblicità

SocialArtistOF2 : Fuori OGGI il nuovo singolo di JOVANOTTI #SensibileAllEstate. - Newsic1 : LORENZO JOVANOTTI Sensibile all'estate il nuovo singolo per celebrare l'estate [Ascolta il brano]… - LiguriaOggi : Formazione – Orientamenti Summer 2022 con Lorenzo Jovanotti - Noe_Urdangaray : RT @Noe_Urdangaray: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile... Ti porto via con me! - Lorenzo Jovanotti - (Offici…: http://t… - CCIAARIVLIG : ?? Lunedì 27 giugno un ospite molto speciale incontrerà i ragazzi di @Orientamenti Summer 2022: Lorenzo Jovanotti Ch… -