Le sbarre non fermano i boss. Trovati ventisette cellulari nel carcere di Siracusa (Di martedì 21 giugno 2022) Sentire parenti, amici e perfino condurre i propri loschi affari da dietro alle sbarre. Sembra proprio che nel penitenziario di Siracusa qualcosa non ha funzionato come dovrebbe visto che sono stati Trovati – e sequestrati – ben ventisette telefoni cellulari. A darne notizia il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. “Nonostante l’innovazione tecnologica in particolare riferita ai sempre più piccoli apparecchi telefonici che favorisce questo fenomeno allarmante che permette a detenuti il possesso di telefoni cellulari, consentendo loro, dalla cella, di continuare a gestire gli affari illeciti, un’intensa attività info-investigativa messa in campo dall’ufficio di Polizia Giudiziaria ha permesso questo brillante risultato”. “La Casa Circondariale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Sentire parenti, amici e perfino condurre i propri loschi affari da dietro alle. Sembra proprio che nel penitenziario diqualcosa non ha funzionato come dovrebbe visto che sono stati– e sequestrati – bentelefoni. A darne notizia il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. “Nonostante l’innovazione tecnologica in particolare riferita ai sempre più piccoli apparecchi telefonici che favorisce questo fenomeno allarmante che permette a detenuti il possesso di telefoni, consentendo loro, dalla cella, di continuare a gestire gli affari illeciti, un’intensa attività info-investigativa messa in campo dall’ufficio di Polizia Giudiziaria ha permesso questo brillante risultato”. “La Casa Circondariale di ...

