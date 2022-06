“La pizza al popolo”, a Napoli bagno di folla anti-Briatore (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutibagno di folla, alla storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, per la risposta dei pizzaioli napoletani a quella che definiscono la “provocazione” di Flavio Briatore: “dice che se la pizza costa poco non è buona? Ecco, noi la facciamo così e gli ingredienti sono questi: assaggiatela e ditemi com’è”, lancia la sfida Gino Sorbillo, attorniato da giornalisti, fotografi e le solite centinaia di persone che ogni giorno fanno la fila davanti al suo locale nel centro storico di Napoli. Per i quali, oggi, c’è una sorpresa: pizza gratis e prezzi ulteriormente scontati per chi, dopo la kermesse, troverà un tavolo all’interno. “E’ una polemica stupida”, taglia corto Sorbillo. “La pizza nasce come piatto popolare e deve ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi, alla storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, per la risposta deiioli napoletani a quella che definiscono la “provocazione” di Flavio: “dice che se lacosta poco non è buona? Ecco, noi la facciamo così e gli ingredienti sono questi: assaggiatela e ditemi com’è”, lancia la sfida Gino Sorbillo, attorniato da giornalisti, fotografi e le solite centinaia di persone che ogni giorno fanno la fila daval suo locale nel centro storico di. Per i quali, oggi, c’è una sorpresa:gratis e prezzi ulteriormente scontati per chi, dopo la kermesse, troverà un tavolo all’interno. “E’ una polemica stupida”, taglia corto Sorbillo. “Lanasce come piatto popolare e deve ...

