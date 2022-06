Isola dei Famosi, Alvin svela un aneddoto del passato sul suo rapporto con Ilary Blasi (Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso di una recente intervista l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin ha parlato del suo rapporto con la conduttrice Ilary Blasi rivelando cosa accade realmente tra i due lontano dalle telecamere. Sta per concludersi l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ovvero il noto reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tante sono state le dinamiche che hanno fatto discutere quest’anno, ma soprattutto a trovarsi spesso al centro dell’attenzione mediatica sono stati la conduttrice e l’inviato in Honduras Alberto Bonato conosciuto da tutti con lo pseudonimo Alvin. Quest’ultimo nel corso di un’intervista rilasciata di recente a Fanpage ha parlato proprio del rapporto con la moglie ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso di una recente intervista l’inviato dell’deiha parlato del suocon la conduttricerivelando cosa accade realmente tra i due lontano dalle telecamere. Sta per concludersi l’ultima edizione dell’deiovvero il noto reality show di Canale 5 condotto da. Tante sono state le dinamiche che hanno fatto discutere quest’anno, ma soprattutto a trovarsi spesso al centro dell’attenzione mediatica sono stati la conduttrice e l’inviato in Honduras Alberto Bonato conosciuto da tutti con lo pseudonimo. Quest’ultimo nel corso di un’intervista rilasciata di recente a Fanpage ha parlato proprio delcon la moglie ...

