ioleggoperché | dal 5 al 13 novembre tutti gli italiani possono donare un libro a una biblioteca scolastica

(Di martedì 21 giugno 2022) Nella settimana dal 5 al 132022glipotranno acquistare in una libreria gemellata con una scuola undaper incrementarne la. Ilsarà contrassegnato per sempre dal nome del donatore. E' l'iniziativa dell’Associazione Italiana Editori (AIE) promossa dal Ministero dell'Istruzione L'articolo .

Pubblicità

E torna per la sua settima edizione, in programma5 al 13 novembre, più grande, grazie a una squadra rafforzata e a nuove sfide. '#in sei anni ha portato quasi due milioni di libri ......16 giugno le scuole italiane (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) e le librerie potranno iscriversi sulla piattaforma www.ioleggoperche.it. '#in ...