Incidente per Blanco: annullati tutti gli eventi – Video dall’ospedale (Di martedì 21 giugno 2022) Blanco Incidente per Blanco. Il cantante bresciano si è mostrato sui social dal suo letto in ospedale, comunicando ai followers la necessità di spostare il concerto previsto a Genova venerdì 24 giugno e la sua impossibilità a partecipare alla prima serata del Summer Hits, che sarà registrata a Roma il giorno prima. Nulla di grave, sembrerebbe, e lui stesso ha dato la notizia con leggerezza, tra finte lacrime e faccine dispiaciute. “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un Incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene) La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 giugno 2022)per. Il cantante bresciano si è mostrato sui social dal suo letto in ospedale, comunicando ai followers la necessità di spostare il concerto previsto a Genova venerdì 24 giugno e la sua impossibilità a partecipare alla prima serata del Summer Hits, che sarà registrata a Roma il giorno prima. Nulla di grave, sembrerebbe, e lui stesso ha dato la notizia con leggerezza, tra finte lacrime e faccine dispiaciute. “Ciao belli. Purtroppo ho avuto unper il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene) La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la ...

Pubblicità

reportrai3 : Per anni Philips ha venduto respiratori contenenti una schiuma fonoassorbente che si degrada e può finire nelle vie… - MediasetTgcom24 : Lecce, operaio di 72 anni morto per un incidente sul lavoro #lecce #avetrana #pocodopo #taranto - Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - MyWayASPI : Ore 17:26 21/06/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna CODA di 3 km per incidente tra Terre Di Canossa - C… - blogtivvu : Incidente per Blanco, ricoverato in ospedale: annullati concerti ed esibizioni – VIDEO -