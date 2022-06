Fortnite, arriva la spada laser di Darth Vader (Di martedì 21 giugno 2022) Un’unione da capogiro quella tra Fortnite ed il villain della saga ideata da George Lucas. Con l’aggiornamento 21.10, infatti il free to play tra i nuovi contenuti ha inserito anche la spada laser di Darth Vader. Tuttavia l’arma sarà ottenuta solo una volta sconfitto il cattivo dell’universo Star Wars. Fortnite, un connubio sorprendente con Star Wars Foto presa da Game LegendsMondi così distanti eppure così vicini. Diciamocelo, seppure la differenza d’età tra i fruitori dei due prodotti sia evidente. Il videogame sta avendo per le nuove generazioni un impatto non così distante da quello che ebbe all’epoca la trilogia originale di Star Wars. Non si tratta di fare paragoni tra un’opera cinematografica ed una videoludica, ma semplicemente di constatare come queste due industrie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Un’unione da capogiro quella traed il villain della saga ideata da George Lucas. Con l’aggiornamento 21.10, infatti il free to play tra i nuovi contenuti ha inserito anche ladi. Tuttavia l’arma sarà ottenuta solo una volta sconfitto il cattivo dell’universo Star Wars., un connubio sorprendente con Star Wars Foto presa da Game LegendsMondi così distanti eppure così vicini. Diciamocelo, seppure la differenza d’età tra i fruitori dei due prodotti sia evidente. Il videogame sta avendo per le nuove generazioni un impatto non così distante da quello che ebbe all’epoca la trilogia originale di Star Wars. Non si tratta di fare paragoni tra un’opera cinematografica ed una videoludica, ma semplicemente di constatare come queste due industrie ...

