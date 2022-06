Fiumicino come Roma, arrivano gli ecocompattatori delle bottiglie in plastica (Di martedì 21 giugno 2022) Fiumicino – “La Città metropolitana di Roma Capitale fa un passo avanti verso un futuro sostenibile. Grazie al nostro lavoro in sede di bilancio, diversi Comuni dell’area metropolitana potranno acquistare degli ecocompattatori per il riciclo di bottiglie in Pet“. Ad annunciarlo sono Paolo Ferrara, consigliere pentastellato alla Città metropolitana di Roma Capitale, e Walter Costanza, consigliere M5S al Comune di Fiumicino. “L’idea – spiegano – nasce dall’esperienza Romana avviata sotto la sindacatura Raggi: nella Capitale le macchinette mangiaplastica sono state piazzate alle metro e nei mercati rionali, e premiavano il corretto conferimento dei recipienti con sconti sul trasporto pubblico o sulla spesa”. “Unita a una buona campagna informativa, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022)– “La Città metropolitana diCapitale fa un passo avanti verso un futuro sostenibile. Grazie al nostro lavoro in sede di bilancio, diversi Comuni dell’area metropolitana potranno acquistare degliper il riciclo diin Pet“. Ad annunciarlo sono Paolo Ferrara, consigliere pentastellato alla Città metropolitana diCapitale, e Walter Costanza, consigliere M5S al Comune di. “L’idea – spiegano – nasce dall’esperienzana avviata sotto la sindacatura Raggi: nella Capitale le macchinette mangiasono state piazzate alle metro e nei mercati rionali, e premiavano il corretto conferimento dei recipienti con sconti sul trasporto pubblico o sulla spesa”. “Unita a una buona campagna informativa, ...

Pubblicità

ilfaroonline : Fiumicino come Roma, arrivano gli ecocompattatori delle bottiglie in plastica - CagiaDias : RT @peppamat7: Come mai, 'il Mattino', quando si parla di criminalità non legata a Napoli, non mette nel titolone in grassetto Roma - Fiumi… - romainquilini : Fiumicino, famiglia a rischio sfratto. L’Unione Inquilini: “Da Fortini parole gravi e imbarazzanti” - Il sindacato:… - DZerbato69 : RT @davcarretta: Come i manager di Alitalia/Ita a Fiumicino. Uguale uguale - candidoporzus : RT @davcarretta: Come i manager di Alitalia/Ita a Fiumicino. Uguale uguale -