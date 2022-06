Fisco | l' algoritmo che ti entra nella carta di credito | come funziona | chi è spacciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) A luglio arriverà in Italia un, gestito dall'Agenzia dellete e dalla Guardia di Finanza, in grado di combattere l'evasione fiscale incrociando le banche dati e in grado di raggiungere gli obbiettivi ambiziosi del Pnrr. Secondo quest'ultimo l'Italia dovrebbe ridurre la propensione all'evasione registrata del 5% nel 2023 e del 15% nel 2024 rispetto ai dati del 2019.modello verrà preso quanto fatto un anno fa dalla Francia, la quale aveva introdotto un sistema per raccogliere informazioni anche da internet e social network. In realtà questo strumento è pronto da tempo ed è in linea con una circolare del 2016 dell'Agenzia dellete la quale afferma che tutte le informazioni ottenute dalle banche dati si possono aggiungere a quelle che provengono da altre fonti, anche fonti aperte ...