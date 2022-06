Dybala | Foschi | “È un calciatore che doveva fare meglio quando era alla Juve”

(Di martedì 21 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino, ex direttore sportivo e presidente del Palermo. Di seguito, un estratto raccolto dredazione di IlSognoNelCuore.com. Paulosembrava essere ad un passo dall’Inter, ma c’è stata una brusca frenata: c’è possibilità che possa saltare l’af? “è uncheera; c’è stato un tentativo del club di trattenerlo con determinate promesse proposte dai bianconeri, le quali poi poi non sono state mantenute. Per questo motivo è andato via d. L’Inter è ancora vicina al ...

