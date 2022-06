Di Maio pronto a lasciare, "già 30 deputati con lui". Ma il M5S non cede: "Sulle armi Draghi coinvolga il Parlamento" (Di martedì 21 giugno 2022) La valigia di Luigi di Maio è pronta sull'uscio del M5Stelle? Dopo giorni di contrapposizione a distanza tra il ministro degli Esteri e il leader del Movimento Giuseppe Conte sul tema dell'invio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) La valigia di Luigi diè pronta sull'uscio del M5Stelle? Dopo giorni di contrapposizione a distanza tra il ministro degli Esteri e il leader del Movimento Giuseppe Conte sul tema dell'invio di ...

