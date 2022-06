Del Porto | “De Laurentiis indagato | siamo solo all’inizio Vi spiego”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 giugno 2022) Dario Delparla di Deper falso in bilancio dalla Procura ai microfoni di Radio Marte. La guardia di finanza su ordine della procura di Napoli sta perquisendo le sedi della società di Dea Napoli e Roma per l’affare Osimhen. Ecco quanto dice Del Potro: “Già si era posta la giustizia sportiva sulla questione. L’indagine della Procura di Napoli riguarda anche la vendita dei tre calciatori del Napoli sovrapprezzandoli al Lille.. C’è un’indagine in corso anche in Francia. La giustizia sportiva ha ritenuto che la valutazione di un calciatore non sia giudicabile secondo caratteri oggettivi, questa valutazione passa alla giustizia ordinaria“. Poi il giornalista aggiunge: “Anche Zaniolo fu ceduto dall’Inter come ...