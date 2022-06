Cosa serve al Milan sul mercato (Di martedì 21 giugno 2022) Una volta si diceva: squadra che vince non si tocca. Fermo restando che, anche volendo, il Milan non può permettersi il lusso di non toccare davvero niente, un buon punto di partenza per riflettere sull’estate Milanista è cominciare dalle certezze (diamo per scontato, cioè, che Maldini e Massara rinnoveranno e che Red Bird darà continuità al progetto tecnico ereditato da Elliott). Su Cosa costruire la squadra che come obiettivo deve avere la difesa dello Scudetto appena vinto – e quindi una seconda vittoria consecutiva – a cui affiancare un ottavo-quarto di Champions League? Il Milan, d’altra parte, ha chiuso la scorsa stagione alla grande, trovando una continuità che non era solo basata su aspetti mentali ma anche strettamente tecnici, legata cioè alla crescita – o comunque alla conferma nel momento del bisogno – ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 21 giugno 2022) Una volta si diceva: squadra che vince non si tocca. Fermo restando che, anche volendo, ilnon può permettersi il lusso di non toccare davvero niente, un buon punto di partenza per riflettere sull’estateista è cominciare dalle certezze (diamo per scontato, cioè, che Maldini e Massara rinnoveranno e che Red Bird darà continuità al progetto tecnico ereditato da Elliott). Sucostruire la squadra che come obiettivo deve avere la difesa dello Scudetto appena vinto – e quindi una seconda vittoria consecutiva – a cui affiancare un ottavo-quarto di Champions League? Il, d’altra parte, ha chiuso la scorsa stagione alla grande, trovando una continuità che non era solo basata su aspetti mentali ma anche strettamente tecnici, legata cioè alla crescita – o comunque alla conferma nel momento del bisogno – ...

scottecs : Ma poi perché cosa che non serve oggi è nella lista what - AlbericoBarberi : @amoginstwit queste sono quelle cose che non capisco, perché una volta che la macchina é già fuori dalle strisce a… - AndreaUrso66 : @StefanoFassina @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle serve il buonsenso Fassina, nn la costituzione che voi sinistri nn sapete nemmeno cosa e'. - J_ellyJune : @Grandilineo @AlfredEgo11 E pensare che a scuola ci si chiedeva 'a cosa serve studiare queste cose per la vita di t… - VandelliMichela : @themax82 @borghi_claudio SI chiama IRONIA. Serve a dire che voteranno comunque qualunque cosa, non che desidero ch… -