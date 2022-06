Contagi | picchi e varianti Covid | nel valzer di annunci tra Bassetti e Pregliasco l’informazione va in tilt

(Di martedì 21 giugno 2022)lancia l’allarme, e 24 ore dopo il collegalo ridimensiona. Sul, o meglio, sulle sue, siamo di nuovo alla comunicazione a corrente alternata che manda in confusione l’opinione pubblica, incerta sull’abbandono delle mascherine e intimorita dall’impennata di nuoviche si susseguono a restrizioni abbandonate. Così,che parla di nuove sotto-di Omicron come Omicron BA.5, che replicanoe sintomi «nelle prime vie aeree», quelle superiori, e che fa riferimento a un virus «non ancora completamente raffreddorizzato», desta allarme e impensierisce. Mentre la ribattuta che arriva dal San Martino di Genova tramite, da un lato sdrammatizza sullo stato dell’arte. ...

Adnkronos

... attacca: 'Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei. Le ... Basta ansia da, il virus è mutato ed è più contagioso ma meno grave anche grazie alle conoscenze e ...Nell'ultima settimana isono cresciuti del 56,2% rispetto a quella precedente, in cifre assolute, si tratta di 225 milacontro 144 mila . La differenza rispetto aipiù recenti, ... Covid e picco contagi, Bassetti vs Pregliasco Ancora lo specialista: “Il virus è mutato ed è più contagioso ma meno grave anche grazie alle conoscenze e alle terapie che oggi abbiamo a disposizione ...Nonostante l'attenzione il Covid sia in discesa, prosegue la disputa tra virologi. Matteo Bassetti, ad esempio, attacca: «Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco ...