Cento domande sulla Difesa. Le risposte del generale Cont (Di martedì 21 giugno 2022) Non sempre il grande pubblico è a conoscenza di quali siano le funzioni e i compiti portati avanti dalle Forze armate. Ecco perché il generale Stefano Cont, diventato da poco direttore della divisione Capacità, armamento e pianificazione dell’Agenzia europea per la Difesa (Eda), ha provato a dare risposta ai dubbi più frequenti che l’opinione pubblica si pone sulla Difesa attraverso il suo nuovo libro “Cento domande per Cento risposte. La Difesa spiegata da un generale” (All Around). Parliamo innanzitutto della struttura del volume: com’è nata l’idea e qual è l’intento del libro? L’idea è nata già nel 2014 quando, durante i lavori per il Libro bianco per la Difesa e la sicurezza ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) Non sempre il grande pubblico è a conoscenza di quali siano le funzioni e i compiti portati avanti dalle Forze armate. Ecco perché ilStefano, diventato da poco direttore della divisione Capacità, armamento e pianificazione dell’Agenzia europea per la(Eda), ha provato a dare risposta ai dubbi più frequenti che l’opinione pubblica si poneattraverso il suo nuovo libro “per. Laspiegata da un” (All Around). Parliamo innanzitutto della struttura del volume: com’è nata l’idea e qual è l’intento del libro? L’idea è nata già nel 2014 quando, durante i lavori per il Libro bianco per lae la sicurezza ...

Pubblicità

LisaS_1981 : 'La verità non è mai perfetta e non quadra mai con tutte le aspettative; la verità pone sempre dubbi e domande. So… - lasoncini : @ermatw @ladyfrattaglia Ho molte domande, che spaziano da 'il 95 per cento dell'umanità è sufficientemente paranoic… - Paoloehh : RT @Mari24210: 'La verità non è mai perfetta e non quadra mai con tutte le aspettative. La verità pone sempre dubbi e domande. Solo la me… - mpoggio3 : Se voti e nessuno va , ne basta uno per eleggere … Se il governo vota merda , ci vuole il 51 per cento per prendere… - eugenioosss : RT @Mari24210: 'La verità non è mai perfetta e non quadra mai con tutte le aspettative. La verità pone sempre dubbi e domande. Solo la me… -