Calciomercato Lecce, caccia all’esperienza per la permanenza in Serie A (Di martedì 21 giugno 2022) Il Lecce è una delle squadre più attive sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e mantenere la massima Serie. Sarà un Calciomercato ragionato, con il Lecce pronto a buttarsi anche sul mercato degli svincolati. L’altro obiettivo è, ovviamente, quello di non smembrare la squadra è cercare di non perdere i giocatori chiave della promozione. Coda, Strefezza e Hjulmand sono giocatori fondamentali per il gioco dei salentini e verranno riconfermati, nonostante l’interesse del Cagliari per il primo e del Torino per il secondo. Ma la squadra va rafforzata e si va, quindi, in cerca di ogni occasione possibile. Il Lecce ha già chiuso per Ceesay, punta dello Zurigo che con 20 gol ha regalato lo scudetto alla sua squadra, e cerca di rafforzarsi nelle altre zone del campo. Ecco le ultime dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Ilè una delle squadre più attive sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e mantenere la massima. Sarà unragionato, con ilpronto a buttarsi anche sul mercato degli svincolati. L’altro obiettivo è, ovviamente, quello di non smembrare la squadra è cercare di non perdere i giocatori chiave della promozione. Coda, Strefezza e Hjulmand sono giocatori fondamentali per il gioco dei salentini e verranno riconfermati, nonostante l’interesse del Cagliari per il primo e del Torino per il secondo. Ma la squadra va rafforzata e si va, quindi, in cerca di ogni occasione possibile. Ilha già chiuso per Ceesay, punta dello Zurigo che con 20 gol ha regalato lo scudetto alla sua squadra, e cerca di rafforzarsi nelle altre zone del campo. Ecco le ultime dal ...

Pubblicità

OfficialUSLecce : Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato #AssanCeesay benvenuto a Lecce! Benvenuto nel Salento #avantilecce - GiovaAlbanese : #Juventus | Il #Lecce si muove per il prestito di #Frabotta, che non sarà riscattato dall'#HellasVerona. Si era inf… - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialUSLecce, è fatta per Gianluca #Frabotta dalla @juventusfc - Matteo_Afroki : #Calciomercato #Lecce Corvino avrebbe contattato #Ilicic secondo TMW - forzaabari4ever : #Calciomercato su #GianmarcoCangiano c'è anche l'interesse del #Lecce che lo preleverebbero in #Prestito con diritto di riscatto. -