Calciomercato Inter, Zhang chiede tempo a Dybala: Roma e Tottenham sono alla finestra (Di martedì 21 giugno 2022) Giorni intensi per il mercato nerazzurro. L'ad Beppe Marotta al lavoro tra i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Ranocchia e la chiusura dell'affare Dybala. Zhang chiede tempo alla Joya, Roma Tottenham restano alla finestra Leggi su mediagol (Di martedì 21 giugno 2022) Giorni intensi per il mercato nerazzurro. L'ad Beppe Marotta al lavoro tra i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Ranocchia e la chiusura dell'affareJoya,restano

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, nuova offerta per #Lukaku - DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - sportal_it : Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? ESCLUSIVA SALT&PEPPER ?? Da fonti CERTE #Dybala avrebbe confidato alla #Roma che per onestà aspetterà… -