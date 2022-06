Blanco in ospedale dopo un incidente, costretto a rimandare il concerto a Genova (Di martedì 21 giugno 2022) Brutte notizie per i fan di Blanco che attendevano il concerto del 24 giugno a Genova e gli altri eventi. Blanco è in ospedale a causa di un incidente ma più che preoccupato per la sua salute lo è per l’assenza sul palco. E’ lui a dare la notizia dell’incidente ai fan e ad annunciare che purtroppo deve rimandare il concerto previsto a Genova. Lo stop di Blanco al tour è una vera sofferenza per il cantante, non vorrebbe mai deludere nessuno dei suoi fan ma in questo momento deve per forza restare a riposo. Non dice nulla sulla natura dell’incidente ma non è niente di grave e si vede dal video che posta sui social. Blanco fermo in ospedale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Brutte notizie per i fan diche attendevano ildel 24 giugno ae gli altri eventi.è ina causa di unma più che preoccupato per la sua salute lo è per l’assenza sul palco. E’ lui a dare la notizia dell’ai fan e ad annunciare che purtroppo deveilprevisto a. Lo stop dial tour è una vera sofferenza per il cantante, non vorrebbe mai deludere nessuno dei suoi fan ma in questo momento deve per forza restare a riposo. Non dice nulla sulla natura dell’ma non è niente di grave e si vede dal video che posta sui social.fermo in...

Pubblicità

multi_fra : RT @Maruxshe: Blanco in ospedale sapendo che la sua fortuna è finita dopo tutti quei lanci tra le braccia del pubblico, avventure nocturne… - lonelyghvsts : RT @Gaia_Romaa: Non lui in un letto d’ospedale e la sua priorità è non deludere nessuno. Blanco cuore di panna.???? - LetItAllGo52 : RT @Maruxshe: Blanco in ospedale sapendo che la sua fortuna è finita dopo tutti quei lanci tra le braccia del pubblico, avventure nocturne… - andreastoolbox : Blanco finisce in ospedale: incidente stradale per il cantante (VIDEO) -