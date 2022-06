Benzina: prezzi salgono ancora, +5 cent in una settimana (Di martedì 21 giugno 2022) salgono ancora i prezzi settimanali dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite al 19 giugno, la media nazionale in modalità self della Benzina ha raggiunto 2,063 euro al litro, in aumento di 5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022)li dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite al 19 giugno, la media nazionale in modalità self dellaha raggiunto 2,063 euro al litro, in aumento di 5 ...

